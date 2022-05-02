Катание на аэросанях по Ладожскому озеру закончилось смертью

Катание на аэросанях по Ладожскому озеру закончилось смертью
Катание на аэросанях по Ладожскому озеру закончилось смертью. Фото: Pixabay

В результате катания на аэросанях по Ладожскому озеру 2 мая погиб 1 человек и еще 3 пострадали.

О трагедии стало известно от аварийно-спасательной службы Ленобласти. Утверждается, что из четверых мужчин один не выжил. Об этом сообщает 47news.

Инцидент произошел в заливе Гладкий Ладожского озера в понедельник, 2 мая. Между островами Ласточкин и Сосновый перевернулись аэросани, в которых находилось четверо мужчин, — трое из них получили травмы, один погиб. В настоящий момент личности граждан устанавливаются.

Уточняется, что на место происшествия выезжала дежурная смена ПСО Приозерска.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Приморском районе в квартире дома 6 по Серебристому бульвару 28 апреля был обнаружен труп неработающего 39-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Найти причастного к преступлению удалось только первого мая.

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