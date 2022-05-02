Спустя 3 дня задержали тракториста, причастного к загадочной смерти гражданина с Серебристого бульвара

Инцидент произошел еще 28 апреля, но причастного к преступлению мужчину удалось найти только 1 мая.

В Приморском районе в квартире дома 6 по Серебристому бульвару 28 апреля был обнаружен труп неработающего 39-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Как стало известно Gazeta.SPB, уже позже после проведения вскрытия у трупа обнаружили внутренние травмы, а именно — тупая травма живота с повреждением толстой кишки.

В тот же день следователем было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В ночь с 30 апреля на 1 мая в своей квартире дома 10 по Богатырскому проспекту за совершение преступления был задержан мужчина 53 лет, работающий трактористом в ГУДП «Центр».

Выяснилось, что 28 апреля в ходе распития спиртных напитков возник конфликт, в результате которого мужчина нес множественные удары жертве, которая от полученных телесных повреждений скончалась. Мужчина задержан и помещен в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 1 мая, в воскресенье, СПб ГБУ «Мостотрест» получило на свой электронный адрес письмо подозрительного содержания, в котором говорилось о взрыве судов, мостов и транспорта на красной, также синей ветке метро.