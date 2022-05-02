В Петербурге неизвестный угрожал взорвать суды, мосты и поезда на двух ветках метро

В Петербурге неизвестный угрожал взорвать суды, мосты и поезда на двух ветках метро. Фото: Pixabay

В Петербурге неизвестный угрожал взорвать суды, мосты и поезда на двух ветках метро. Фото: Pixabay

Первого мая, в воскресенье, СПб ГБУ «Мостотрест» получило на свой электронный адрес письмо подозрительного содержания, в котором говорилось о взрыве судов, мостов и транспорта на красной, также синей ветке метро.

Как стало известно Gazeta.SPB, сообщение поступило около 09:00 утра. В нем открыто выражались угрозы не совсем понятного содержания. Однако лжеминер точно обещал показать «настоящий профессионализм» и грозился взрывать указанные в письме объекты до тех пор, пока указанное обращение не покажут тому, кому оно предназначалось.

В результате было осмотрено 428 объектов, из которых 273 мостов, 83 суда, 72 станции метро, на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств. Обнаружено ничего не было.

Все мероприятия завершили в 14:00. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в петербургском центре временного содержания мигрантов 21-летний молодой человек попытался передать своему знакомому йогурты с наркотиком.