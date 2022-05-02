В Красносельском районе мигрант попытался передать знакомому йогурты с наркотиками, но не смог

В Красносельском районе мигрант попытался передать знакомому йогурты с наркотиками, но не смог. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Красносельском районе мигрант попытался передать знакомому йогурты с наркотиками, но не смог. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В петербургском центре временного содержания мигрантов 21-летний молодой человек попытался передать своему знакомому наркотики с йогуртом.

Как стало известно Gazeta.SPB, правоохранительные органы задержали нарушителя в Красносельском районе около 18:25 первого мая.

Гражданин республики Узбекистан отдавал продуктовую передачу для 32-летнего мужчины, который проживал в специальном центре для мигрантов. Как оказалось, в пакете были подозрительные йогурты, внутри них прятались два пакетика с коричневым веществом.

После проведения исследования выяснилось, что в пакетах содержался амфетамин массой 1,7 грамма. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в воскресенье вечером, 1 мая, в Невском районе женщина, предположительно, ударила брата ножом.