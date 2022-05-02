Семейные разборки на Подвойского закончились ножом в грудь

В воскресенье вечером в Невском районе женщина, предположительно, ударила брата ножом.

Около 21:30 на улице Подвойского, 32, корпус 1 после совместного распития спиртных напитков, вероятно, 49-летняя гражданка тяжело ранила 54-летнего брата. Как стало известно Gazeta.SPB, женщина пока является главной подозреваемой, ее задержали в своей квартире.

Женщину забрали в отделение полиции, поместили в СПСЗЛ и составили в отношении ее административный протокол. У госпитализированного в Мариинскую больницу мужчины госпитализировали проникающее колото-резаное ранение грудной клетки слева.

С места преступления изъяли одежду, металлический клинок, рукоятку от ножа и посуду. В настоящий момент решается вовпрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Адмиралтейском районе 1 мая также произошел конфликт, в результате которого 46-летний мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован с несколькими ножевыми ранениями.