На набережной Обводного канала в ходе ссоры мужчина получил удар ножом в грудь и живот

На набережной Обводного канала в ходе ссоры мужчина получил удар ножом в грудь и живот. Фото: pixabay

На набережной Обводного канала в ходе ссоры мужчина получил удар ножом в грудь и живот. Фото: pixabay

В Адмиралтейском районе произошел конфликт, в результате которого 46-летний мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован в Мариинскую больницу с несколькими ножевыми ранениями.

Утром первого мая на набережной Обводного канала, 219/221 вспыхнула ссора между двумя мужчинами. Как стало известно Gazeta.SPB, одного из участников конфликта госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки слева, левосторонним гемо-пневмотораксам и открытым ранением брюшной полости.

Сразу же у своей квартиры по подозрению в совершении преступления был задержан 55-летний гражданин. С места происшествия изъяли нож, следы рук, смывы вещества бурого цвета, а также следы обуви.

Первого мая было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящий момент подозреваемый находится в ИВС. Также выяснилось, что ранее гражданин уже был лишен свободы сроком на 1 год с испытательным сроком на 1 год.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Центральном районе произошел инцидент, в результате которого мужчина в тяжелом состоянии также попал в Мариинскую больницу.