У Собора Владимирской иконы Божией Матери в Петербурге неизвестный жестоко избил мужчину

Первомай не для всех прошел спокойно. В Центральном районе произошел инцидент, в результате которого 62-летний мужчина в тяжелом состоянии попал в Мариинскую больницу.

Все произошло недалеко от Собора Владимирской иконы Божией Матери в Петербурге, у дома № 20 по Владимирскому проспекту около 14:00. В правоохранительные органы поступило сообщение, что неизвестный сильно избил мужчину. Как стало известно Gazeta.SPB, опрашивать пострадавшего сейчас нельзя из-за его тяжелого состояния.

У пострадавшего диагностировали множественные переломы черепа, острую субдуральную гематому справа, отек-дислокацию головного мозга. Сегодня будут изъяты камеры наблюдения, установленные на Соборе для установки личности преступника.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за жизнь выпавшей из окна малышки в поселке Назия 1 мая сейчас борются медики. Инцидент произошел в Кировском районе Ленобласти. Как оказалось, по недосмотру 24-летней мамы ребенок выпал из окна пятого этажа.