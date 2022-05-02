В поселке Назия шестилетняя девочка выпала из окна, пока мама ходила в магазин

В поселке Назия шестилетняя девочка выпала из окна, пока мама ходила в магазин
В поселке Назия шестилетняя девочка выпала из окна, пока мама ходила в магазин. Фото: pixabay

За жизнь выпавшей из окна малышки в поселке Назия сейчас борются медики.

Инцидент произошел в Кировском районе Ленобласти. Как оказалось, по недосмотру 24-летней мамы ребенок выпал из окна пятого этажа. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Первого мая шестилетняя девочка осталась дома одна, залезла на подоконник и облокотилась на москитную сетку открытого окна, вместе с ней ребенок полетел вниз с 5 этажа.

Медики диагностировали у девочки перелом левого бедра и таза, ушиб грудной клетки. Ребенок был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на полянке рядом с опорой линии электропередачи в Невском районе Санкт-Петербурга была обнаружена маленькая неразговорчивая девочка. У далось установить ее родителей и выяснить, что могло стать причиной случившегося инцидента.

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