Стали известны подробности о семье обнаруженной недалеко от ЛЭП в Рыбацком девочки

Стали известны подробности о семье обнаруженной недалеко от ЛЭП в Рыбацком девочки
Стали известны подробности о семье обнаруженной недалеко от ЛЭП в Рыбацком девочки. Фото: pixabay

Накануне на полянке рядом с опорой линии электропередачи в Невском районе Петербурга была обнаружена маленькая неразговорчивая девочка. Наконец, удалось установить ее родителей и выяснить, что могло стать причиной случившегося инцидента.

Родителей малышки нашли, но возвращать им ее пока не планируют, ребенок находится в детском доме. Как стало известно от соседей семьи, ребенок не один раз оставался на улице один, а мать и отец славились не самым лучшим поведением среди жильцов дома. Об этом сообщает «78.ru».

Предполагается, что после очередной семейной драмы сосед приютил ненадолго мать с ребенком, после чего, по словам мужчины, ревнивый муж напал на него с молотком. Пострадавший намерен обратиться в полицию.

Сейчас уточняется, что в семье, помимо обнаруженной девочки еще четверо детей, а мать беременна шестым.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что девочка не хотела ни с кем говорить, когда ее нашли.

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