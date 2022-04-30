В Рыбацком на полянке у ЛЭП нашли девочку

В Рыбацком на полянке у ЛЭП нашли девочку
Девочка на контакт не идет. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Трехлетняя девочка найдена 30 апреля на полянке рядом с опорой линии электропередачи в Невском районе Петербурга. Как передает «Фонтанка», ребенок контактировать ни с кем не желает, о себе не рассказывает.

Возможно, семья девочка живет в частном секторе Колпинского района. Полянка находится в Рыбацком ближе к Металлострою.

Как сообщили в полиции, родители ребенка еще не найдены.

Напомним, в квартире дома на улице Лабутина в Петербурге двухлетняя девочка по недосмотру родителей опрокинула на себя кастрюлю с кипятком. Ребенка доставили в тяжелом состоянии в детскую горбольницу №1. У нее термический ожог 25% тела второй-третьей степени — груди, живота, спины, бедер, ягодиц, правого плеча.

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