В Рыбацком на полянке у ЛЭП нашли девочку

Трехлетняя девочка найдена 30 апреля на полянке рядом с опорой линии электропередачи в Невском районе Петербурга. Как передает «Фонтанка», ребенок контактировать ни с кем не желает, о себе не рассказывает.

Возможно, семья девочка живет в частном секторе Колпинского района. Полянка находится в Рыбацком ближе к Металлострою.

Как сообщили в полиции, родители ребенка еще не найдены.

Напомним, в квартире дома на улице Лабутина в Петербурге двухлетняя девочка по недосмотру родителей опрокинула на себя кастрюлю с кипятком. Ребенка доставили в тяжелом состоянии в детскую горбольницу №1. У нее термический ожог 25% тела второй-третьей степени — груди, живота, спины, бедер, ягодиц, правого плеча.