Двухлетняя девочка опрокинула на себя кастрюлю с кипятком, ее госпитализировали в тяжелом состоянии

Двухлетняя девочка опрокинула на себя кастрюлю с кипятком, ее госпитализировали в тяжелом состоянии
Малышку госпитализировали с серьезными ожогами. Фото: Pixabay

В квартире дома на улице Лабутина в Петербурге двухлетняя девочка по недосмотру родителей опрокинула на себя кастрюлю с кипятком.

Как стало известно Gazeta.SPb, ребенка доставили в тяжелом состоянии в детскую горбольницу №1. У нее термический ожог 25% тела второй-третьей степени — груди, живота, спины, бедер, ягодиц, правого плеча.

Напомним, ранее стало известно, что мать оставила одних в наполненной ванне в квартире на пр. Авиаконструкторов двоих детей — годовалую девочку и двухлетнего мальчика. Девочка утонула.

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 ч. 1 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности) и уголовное дело по ст. 125 УК РФ (Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии).

новости СПб ожог кипятком ребенок


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
«Стокманн» откроет в России магазины одежды под собственными брендами
Туристам в центре Петербурга летом будут помогать более ста мобильных помощников
Песков: Кремль не пригласил иностранных лидеров на День Победы
«Аэрофлот» с 6 мая возобновляет рейсы в Стамбул и Анталью
Петербургские мосты не будут разводить в ночь на 2 мая
В лесу в Ленобласти нашли неразорвавшийся немецкий снаряд времен ВОВ
iPhone 13 mini в России подешевел до 66 тысяч рублей
Болгария снимает все COVID-ограничения на въезд для россиян