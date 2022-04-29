Двухлетняя девочка опрокинула на себя кастрюлю с кипятком, ее госпитализировали в тяжелом состоянии

В квартире дома на улице Лабутина в Петербурге двухлетняя девочка по недосмотру родителей опрокинула на себя кастрюлю с кипятком.

Как стало известно Gazeta.SPb, ребенка доставили в тяжелом состоянии в детскую горбольницу №1. У нее термический ожог 25% тела второй-третьей степени — груди, живота, спины, бедер, ягодиц, правого плеча.

Напомним, ранее стало известно, что мать оставила одних в наполненной ванне в квартире на пр. Авиаконструкторов двоих детей — годовалую девочку и двухлетнего мальчика. Девочка утонула.

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 ч. 1 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности) и уголовное дело по ст. 125 УК РФ (Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии).