Петербурженка зарезала сына и высунулась из окна с криками о помощи

В Красносельском районе полиция задержала 56-летнюю женщину, зарезавшую собственного 34-летнего сына.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось накануне около 20:30 в квартире дома №3 по улице Отважных. Мать с сыном распивали алкоголь и что-то не поделили. Во время ссоры женщина схватилась за нож и зарезала сына. После этого она высунулась из окна и попросила прохожих вызвать скорую помощь.

Прибывшие медики констатировали смерть мужчины от ножевого ранения груди. Полицейские на месте задержали родительницу. Она доставлена в отдел полиции, где на нее составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге будут судить 11 мошенников, продававших пенсионерам БАДы.