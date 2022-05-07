Молодежь открыла стрельбу по 58-летнему петербуржцу во дворе на Пятилеток

В Петербурге разыскивают молодых людей, которые устроили конфликт со стрельбой в Невском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент случился в ночь на 6 мая во дворе дома №10 по проспекту Пятилеток. Около 1:30 там произошел конфликт между молодыми людьми и 58-летним мужчиной. Во время словесной перепалки один из неизвестных выстрелил из похожего на пистолет предмета в сторону петербуржца.

Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу с ушибом левой щеки и акустической травмой уха. После оказания медицинской помощи он отправился домой.

Заявление в полицию мужчина не написал, но молодых людей все равно разыскивают. С места происшествия правоохранители изъяли обойму с двумя баллонами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербурженка зарезала сына и высунулась из окна с криками о помощи.