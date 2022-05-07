За сексуальное насилие над школьницей в Купчино задержали сожителя ее матери

В Петербурге задержали подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера, жертвой которых стала 13-летняя девочка.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в полицию обратилась 32-летняя мать потерпевшей. По словам женщины, ее 34-летний сожитель совершал сексуальное насилие над ее дочерью 2009 года рождения. Это происходило с октября 2019 года по июнь 2021 года в их квартире на Пловдивской улице.

Сожителя задержали в тот же вечер на Бухарестской улице. Сейчас он находится в изоляторе.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что молодежь открыла стрельбу по 58-летнему петербуржцу во дворе на Пятилеток. С места происшествия правоохранители изъяли обойму с двумя баллонами.