Семиклассника задержали за избиение девятиклассника в метро «Черная речка»

В Петербурге нашли и задержали обидчика 15-летнего девятиклассника, которого избили на станции метро «Черная речка».

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне утром в Сестрорецке за избиение подростка задержали 16-летнего семиклассника и 18-летнего молодого человека. Школьника поместили в изолятор, а совершеннолетнего отпустили под подписку о невыезде.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело о грабеже. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, инцидент произошел 5 мая на станции метро «Черная речка». Конфликт между школьником и тремя неизвестными начался еще в вагоне поезда. В результате злоумышленники нанесли подростку удары руками и ногами по лицу, а после отобрали вейп и скрылись.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за сексуальное насилие над школьницей в Купчино задержали сожителя ее матери.