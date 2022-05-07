Средний платеж россиян за ЖКУ увеличился на 5,5%

Средний платеж россиян за ЖКУ увеличился на 5,5%
Средний платеж за ЖКУ в первом квартале составил 3 722 рубля. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Средний платеж за жилищно-коммунальные услуги в России за год вырос почти на 200 рублей.

Средний платеж за ЖКУ в первом квартале в мобильном приложении банка «Русский стандарт» составил 3 722 рубля, что на 5,5% больше, чем годом ранее. В январе-марте прошлого года россияне платили за ЖКУ в среднем 3 529 рублей. Об этом пишет ТАСС.

Самый высокий средний чек за ЖКУ в приложении RSB Mobile в первые три месяца 2022 года был в Петербурге — 4 238 рублей. В Москве средняя сумма платежа за ЖКУ составила 3 728 рублей.

Дешевле всего ЖКУ обходится жителям Пензы, где средний платеж составил 599 рублей, и жителям Тулы (716 рублей).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиянам назвали средний размер чека за ЖКУ в прошлом году.

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