Россиянам назвали средний размер чека за ЖКУ в прошлом году

Рост среднего чека за ЖКУ может быть связан с аномальной теплой зимой 2019-2020 года. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Рост среднего чека за ЖКУ может быть связан с аномальной теплой зимой 2019-2020 года. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Средний чек российских потребителей за оплату жилищно-коммунальных услуг составил 3 405 рублей в прошлом году.

Исследование банка «Русский стандарт» показало, что по сравнению с 2020 годом средний счет за ЖКУ у россиян вырос на 237 рублей. Результаты исследования приводит РИА Новости.

Как считают эксперты, рост среднего чека за ЖКУ может быть связан с аномальной теплой зимой 2019-2020 года. Батареи многих россиян были не такими горячими, как обычно, поэтому счет за отопление был меньше. Зимой прошлого года во многих регионах были сильные морозы, поэтому и оплата оказалась больше.

В исследовании также отмечается, что жители Москвы в среднем за ЖКУ платят 3 475 рублей, а в Петербурге — 2 806 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиянам в марте придут квитанции ЖКХ с неприятным сюрпризом.