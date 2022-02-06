Россиянам в марте придут квитанции ЖКХ с неприятным сюрпризом

Россиянам в марте придут квитанции ЖКХ с неприятным сюрпризом
Если граждане погасят задолженности до 28 февраля, то пени не начислят. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Новая неприятность ждет многих российских граждан в квитанциях ЖКХ за февраль. Платежки с сюрпризом придут уже в марте.

Как сообщает Primpress, заявление о повышенных цифрах в квитанциях уже сделал «Приморский экологический оператор». Гражданам начнут начислять пени за просроченные платежи по вывозу мусора. В компании заявили, что не делали этого на протяжении последних двух лет, поскольку эта отрасль только формировалась.

Однако делать поблажки больше не будут. За весь период с января 2021-го по текущий год потребителям с просрочками в новых квитанциях придут пени. Должникам по услугам по обращению с ТКО будут начислять пени начиная с марта 2022 года. Если граждане погасят задолженности до 28 февраля, то пени не начислят.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в феврале в квитанциях ЖКХ появится новая строка – кому и за что придется платить.

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