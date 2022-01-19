В феврале в квитанциях ЖКХ появится новая строка – кому и за что придется платить?

Специалисты компаний, предоставляющих жителям России коммунальные услуги, подвели итоги декабря. Результат оказался неутешительным: многие россияне предпочли накрыть новогодний стол побогаче, а не платить по счетам. Вероятно, у кого-то были другие причины, но общая задолженность за последний месяц 2021 года оказалась весьма внушительной.

Особенно большие долги у россиян за оплату электроэнергии. Многие или не платят вовсе, или систематически пропускают сроки перечисления средств поставщикам электроэнергии. Чуть меньше долги за газ и воду. Электрики напоминают, что из поступивших средств проводится ремонт и обслуживание линий электропередач и коммуникаций, выплачивается зарплата сотрудникам. Без своевременного поступления денежных средств поставщики не смогут обеспечить качественное предоставление услуг.

Чтобы пресечь увеличение долгов и подтолкнуть людей к своевременной оплате без просрочек, специалисты компаний-поставщиков вынуждены ввести штрафы и пени. Эта вынужденная мера, подчеркивают коммунальщики. Уже в январе будут выявлены люди, не оплатившие коммуналку за декабрь.

Соответствующая строка с пени появится в квитанциях уже в феврале. Сумма штрафа с января будет высчитываться на основании ставки рефинансирования Банка России и составит 1/300 суммы долга. Т.е. за каждый день просроченного платежа будет начисляться 0, 04% от суммы задолженности. Чем дольше не платишь – тем больше сумма пени.

Для злостных неплательщиков, которые не погасят квитанции в течение трех месяцев, коэффициент расчета пени увеличится вдвое. Поэтому поставщики коммунальных услуг просят граждан не копить долги и не вынуждать компании вводить штрафы.

Для решения вопросов с долгами лучше обратиться в ресурсную компанию и уточнить, как можно погасить или списать заложенность. Каждый случай разбирается отдельно, и специалисты всегда стараются подобрать удобное для всех сторон решение. Главное, не доводить ситуацию до судебных разбирательств и своевременно платить по счетам.