Кинолог Голубев: остатки со стола, сладости и короткие прогулки сокращают жизнь собаки

Жизнь собаки по сравнению с человеческой коротка, но есть способы ее продлить. Фото: unsplash.com

Жизнь собаки по сравнению с человеческой коротка, но есть способы ее продлить. Фото: unsplash.com

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, как продлить жизнь собаки.

Кинолог рассказал в беседе с РИА Новости, что жизнь собаки по сравнению с человеческой коротка, но есть способы ее продлить. Для этого нужно следить за рационом и самочувствием питомца, а также регулярно посещать ветеринара.

«Конечно, глобально мы ничего изменить не можем, но в наших руках сделать так, чтобы любимый пес как можно дольше находился рядом и жил свою счастливую жизнь», — отметил специалист.

К сокращению жизни собаки может привести такое же питание, как у человека. Собакам нельзя давать жирную, острую, жареную и копченую пищу, поскольку она опасна и токсична для организма животного. Поэтому кормить питомца остатками со стола не следует. Кроме того, смертельную опасность для собаки несут трубчатые кости — осколки могут запросто прорезать стенки кишечника.

Для здоровья собаки также опасен шоколад и все его производные. В этом продукте содержится теобромин, который ядовит для собачьего организма. Его употребление может вызвать у собаки панкреатит или даже гепатит. В рацион нельзя включать и хлебобулочные изделия, кашу на молоке и макароны.

Еще одной причиной сокращения жизни собаки может быть несбалансированный рацион. В пище обязательно должны быть животные белки, жиры, углеводы, микроэлементы, витамины и пищевые волокна. Из-за плохого питания у собаки может потускнеть шерсть и начаться проблемы с кишечником.

Навредить питомцу может отсутствие полноценных прогулок и дрессировки. Они обязательны для собак любой породы, размера и возраста. Во время прогулки животные не просто справляют нужду, но и социализируются. Долгие и активные прогулки повышают выносливость, скорость реакции и развитие собаки.

Дрессировка тоже является важной частью воспитания собаки. Как считает Голубев, во время тренировок между собакой и владельцев развивается эмоциональная связь. Кроме того, дрессировка повышает физическое и умственное развитие питомца, поддерживает его в хорошей форме и способствует продлению жизни.

Для собак также важны правила, они должны знать границы дозволенного. Дело в том, что правила делают жизнь собаки более предсказуемой. При этом правила никогда не должны меняться. Что было запрещено один раз, должно быть запрещено навсегда. Если их нет, то питомец испытывает постоянный стресс и тревогу, поскольку не знает как себя вести.

Помимо этого, для профилактики заболеваний необходимо регулярно осматривать собаку, как самостоятельно, так и на приеме у ветеринара. У питомца должны быть чистые глаза и уши, а шерсть должна быть блестящей и густой. Также важно обрабатывать собаку от паразитов и не забывать про прививки.

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