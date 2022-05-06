Ветеринар рассказала, чем может обернуться для питомца неправильно подобранный корм

Ветеринар рассказала, чем может обернуться для питомца неправильно подобранный корм
Ветеринар рассказала, чем может обернуться для питомца неправильно подобранный корм. Фото: Gazeta.SPB

Ветеринар поделилась, что сейчас с кормами для животных нужно быть крайне осторожными. Неправильный и резкий перевод домашнего любимца на другое питание может привести к очень неприятным последствиям.

Ветеринарный врач Наталья Грезина предупредила, что в ситуации, когда большая часть кормов для животных резко пропала с российского рынка, крайне важно уделить время и свое внимание правильному переводу питомца на новую пищу. Рацион из натурального питания необходимо составлять осторожно и взвешенно. Об этом эксперт поделилась с «Лентой.ру».

Многие ветеринары в сложившейся ситуации рекомендуют людям, которые больше не могут купить привычные корма своим питомцам, либо искать аналоги зарубежных брендов в других марках из России, либо обратить внимание на натуральное питание. При этом второй вариант — это достаточно тернистый путь, потому что появляются определенные риски.

Так, по мнению ветврача, если рацион подобрать неправильно (например, если в нем будет содержаться слишком много белка), и при этом владелец будет кормить этим животное с определенными проблемами (например, работа почек), — такой прием пищи станет дополнительно нагрузкой, что может сделать хуже общее состояние.

В случае, если вдруг у животного есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (пример: наличие хронического панкреатита), и его хозяин одновременно с этим добавляет в рацион слишком жирные блюда, есть вероятность обострения болезни и ухудшения состояния питомца, предупредила специалист.

По мнению Грезиной, не стоит заниматься составлением нового рациона для животного самостоятельно. С этой целью можно обратиться к специалисту, как при личной встрече, так и через сеть. Эксперт займется разработкой рациона с определенным количеством белков, жиров, углеводов и клетчатки, на основании имеющихся у вашего питомца сложностей со здоровьем. Это может предотвратить негативные последствия от перехода на новое питание.

«Если у животного на данном типе кормления все хорошо, то они остаются на этом кормлении, если нет — либо возвращаются на ту же линейку, либо ищут корм из того же сегмента, который еще есть в России», — заключила врач.

Важно помнить: переводить животное на новое питание необходимо плавно, как минимум в течение одной недели.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в поселке Петро-Славянка ребенок получил травмы от животного, которое находилось на прогулке без поводка и намордника. Одиннадцатилетняя девочка каталась на самокате, рядом шла мама. Позже на ребенка напрыгнула собака.

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