Ветеринар рассказала, чем может обернуться для питомца неправильно подобранный корм

Ветеринар поделилась, что сейчас с кормами для животных нужно быть крайне осторожными. Неправильный и резкий перевод домашнего любимца на другое питание может привести к очень неприятным последствиям.

Ветеринарный врач Наталья Грезина предупредила, что в ситуации, когда большая часть кормов для животных резко пропала с российского рынка, крайне важно уделить время и свое внимание правильному переводу питомца на новую пищу. Рацион из натурального питания необходимо составлять осторожно и взвешенно. Об этом эксперт поделилась с «Лентой.ру».

Многие ветеринары в сложившейся ситуации рекомендуют людям, которые больше не могут купить привычные корма своим питомцам, либо искать аналоги зарубежных брендов в других марках из России, либо обратить внимание на натуральное питание. При этом второй вариант — это достаточно тернистый путь, потому что появляются определенные риски.

Так, по мнению ветврача, если рацион подобрать неправильно (например, если в нем будет содержаться слишком много белка), и при этом владелец будет кормить этим животное с определенными проблемами (например, работа почек), — такой прием пищи станет дополнительно нагрузкой, что может сделать хуже общее состояние.

В случае, если вдруг у животного есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (пример: наличие хронического панкреатита), и его хозяин одновременно с этим добавляет в рацион слишком жирные блюда, есть вероятность обострения болезни и ухудшения состояния питомца, предупредила специалист.

По мнению Грезиной, не стоит заниматься составлением нового рациона для животного самостоятельно. С этой целью можно обратиться к специалисту, как при личной встрече, так и через сеть. Эксперт займется разработкой рациона с определенным количеством белков, жиров, углеводов и клетчатки, на основании имеющихся у вашего питомца сложностей со здоровьем. Это может предотвратить негативные последствия от перехода на новое питание.

«Если у животного на данном типе кормления все хорошо, то они остаются на этом кормлении, если нет — либо возвращаются на ту же линейку, либо ищут корм из того же сегмента, который еще есть в России», — заключила врач.

Важно помнить: переводить животное на новое питание необходимо плавно, как минимум в течение одной недели.

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