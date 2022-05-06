В Петро-Славянке хозяйка не остановила нападение своей собаки на ребенка

В Петро-Славянке хозяйка не остановила нападение своей собаки на ребенка. Фото: pixabay

В Петро-Славянке хозяйка не остановила нападение своей собаки на ребенка. Фото: pixabay

В поселке Петро-Славянка девочка получила травмы от животного, которое находилось на прогулке без поводка и намордника.

Девочка, катающаяся на самокате, стала жертвой собаки, которую хозяйка даже не попыталась оттащить от ребенка. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Все произошло в четверг, 5 мая, на улице Клубной. Одиннадцатилетняя девочка каталась на самокате, рядом шла мама. Позже на ребенка напрыгнула собака, гулявшая с женщиной без поводка и намордника. По словам мамы пострадавшей девочки, хозяйка животного не пыталась отвести своего питомца, а только сказала, что собака не кусается и всего лишь нюхает. В результате пес укусил девочку за плечо, а также поцарапал лапами живот.

Ребенка отправили в детскую городскую больницу №1 с укушенной раной левого предплечья и ссадиной на животе. В настоящее время выясняются все детали произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 5 мая инспектор службы транспортной информации Метрополитена рассказал об инциденте на станции «Черная речка» : там произошла драка между тремя неизвестными лицами и ребенком.