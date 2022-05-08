Cuerpo Mente: базилик улучшает пищеварение и помогает бороться с акне

Базилик многим известен лишь как пряная трава, которая придает особый вкус различным блюдам, но одновременно с этим он обладает лечебным действием. Особенно он рекомендуется при проблемах с пищеварением.

Как пишет портал Cuerpo Mente, эта ароматная трава родом из Азии используется для лечения и профилактики болезней с древних времен. Довольно часто он применяется в аюрведе — системе традиционной медицины с историческими корнями в Индии.

В эфирном масле базилика содержится много полезных для организма соединений, таких как эстрагол, цинеол, эвгенол, флавоноиды и сапонины. Многие используют это масло для расслабления мышц. Легкими массажными движениями его втирают в напряженные участки тела.

Базилик хорошо влияет на пищеварение, повышает аппетит и обладает спазмолитическим действием. Кроме того, он снимает симптомы при расстройстве желудочно-кишечного тракта, помогает при тяжести в желудке и спазмах ЖКТ. В традиционной медицине базилик рекомендуют использовать для облегчения состояния при коликах, боли в животе, рвоте и запорах. А мочегонные свойства базилика снижают вероятность задержки жидкости в организме.

Базилик также является природным антисептиком, из-за чего его часто используют для заживления порезов и ран, а также улучшения состояния кожи при акне.

Растение обладает массой полезных свойств, однако использовать его следует с осторожностью. От чрезмерного употребления базилика можно получить не лечебный эффект, а побочный. Это относится как к свежему базилику, так и его соку или маслу. Все дело в содержащемся в базилике эстраголе, который может становиться естественным генотоксикантом.

Базилик можно употреблять, к примеру, в виде настоев. Они могут быть полезны как раз для облегчения состояния при проблемах с кишечником. Это растение можно заварить вместе с душицей, мятой и ромашкой, сделав настой еще полезней. Приготовить его очень просто. Нужно хорошо промыть растения. В кастрюлю с кипящей водой добавить одну столовую ложку смеси трав на каждый стакан воды, и подождать как минимум пять минут, чтобы он настоялся. Затем настой нужно процедить и подождать, пока он остынет. Употреблять его рекомендуется после еды.

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