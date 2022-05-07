Сомнолог Черкасова назвала причины частых пробуждений по ночам

Причин частых пробуждений ночью и ранним утром может быть несколько десятков. Фото: pexels.com

Причин частых пробуждений ночью и ранним утром может быть несколько десятков. Фото: pexels.com

Врач-терапевт, сомнолог София Черкасова рассказала, о каких заболеваниях могут говорить частые пробуждения по ночам.

Как пишет «Доктор Питер», причин частых пробуждений ночью и ранним утром может быть несколько десятков. Например, человек может просыпаться несколько раз, если у него урологические проблемы, заболевания щитовидной железы с повышением или снижением выработки гормонов, остановки дыхания во сне.

Причиной прерывистого сна могут быть погрешности образа жизни. Речь идет о большом количестве потребляемого кофеина или алкоголя, а также о недостатке физической активности.

Также мозг может воспроизводить бессонницу на автомате. Это происходит, когда изначально человек страдал от бессонницы по определенной причине, но потом она исчезла, а проблемы со сном сохранились.

Пробуждения также могут быть вызваны депрессией. Человек может внезапно проснуться посреди ночи или ранним утром, но дальше заснуть уже не получается.

Причем более чем в половине случаев частые пробуждения являются одними из первых симптомов депрессии. Дело в том, что сначала человек сталкивается с тревогой и стрессами, которые могут вызвать бессонницу. Далее развивается депрессия, которая проявляется себя уже в ранних пробуждениях.

Сомнолог Роман Бузунов призвал людей, которые начали замечать у себя эти признаки, обратить внимание на другие симптомы начинающейся депрессии. Это безосновательное подавленное настроение более двух недель, затрудненное мышление, снижение активности и апатия, изменение аппетита и изменение массы тела.

Чтобы решить проблему с частыми пробуждениями, Черкасова посоветовала выяснить их причину на приеме у врача. В целом же следует соблюдать правильный образ жизни — не забывать про физическую активность, стараться избегать стрессов, правильно питаться, не пить кофе во второй половине дня. Также следует придерживаться четкого режима сна. Если после внезапного пробуждения не получается снова уснуть, то нужно встать с кровать и заняться каким-то рутинным делом вне спальни, пока не начнет клонить в сон. Не лишним будет и обратить внимание на техники релаксации.

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