В Петербурге прохожий прострелил бедро мигранту

В Петербурге прохожий прострелил бедро мигранту
Стрельба произошла на Московском шоссе. Фото: google.maps

В Петербурге конфликт прохожих на Московском шоссе закончился стрельбой и госпитализацией.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел накануне около 21:40 рядом с домом на Московском шоссе, 13. Конфликт завязался между тремя прохожими. Решить его на словах не удалось — один из мужчин выстрелил в двух оппонентов из травматического пистолета.

Полицию вызвал один из тех, в кого стреляли. Прибывший наряд задержал 27-летнего приезжего из Ингушетии, у которого при себе был травматический пистолет.

При стрельбе пострадал 26-летний гражданин Таджикистана. Его отвезли в больницу с огнестрельным ранением правого бедра, а после оказания помощи отпустили. Второй мужчина не пострадал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что молодой хулиган стрелял по окнам жилого дома из ракетницы на Пионерстроя.

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