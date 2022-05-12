Молодой хулиган стрелял по окнам жилого дома из ракетницы на Пионерстроя

Стрельба из ракетницы произошла на улице Пионерстроя. Фото: google.maps

Стрельба из ракетницы произошла на улице Пионерстроя. Фото: google.maps

В Петербурге задержали 20-летнего парня, устроившего стрельбу по окнам из ракетницы.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 10 мая в полицию обратился 46-летний житель дома №21/3 по улице Пионерстроя. Он сообщил о стрельбе из ракетницы в его дворе.

Прибывший наряд сразу задержал стрелка. Им оказался 20-летний молодой человек. Выяснилось, что он пустил ракету из «сигнала охотника» в окно заявителя. Перед этим у парня произошел словесный конфликт с жителем дома.

С места происшествия полиция изъяла ракетницу и бутылки из-под алкоголя. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Стрелок сейчас в изоляторе временного содержания.

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