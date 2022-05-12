Неизвестные с газовым баллончиком ограбили «Дикси» ради памперсов

В Петербурге разыскивают двоих злоумышленников, ограбивших магазин «Дикси» в Московском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb, в ночь на 11 мая в магазин «Дикси» на улице Пилотов, 26, вошли двое мужчин-покупателей. Они набрали товар и пошли на кассу, но из-за технического сбоя оплата не прошла. После этого завязался конфликт, в ходе которого злоумышленники распылили газовый баллончик в лицо стажеру магазина, и скрылись с товаром на 10 тысяч рублей: памперсами, туалетной бумагой и продуктами питания.

Оба мужчины славянской внешности, ростом около 160 см, с короткими русыми волосами. Один из них был в черной куртке, а второй в белой футболке, шортах и с татуировкой на руках.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержали водителя, напавшего на инспекторов ДПС с газовым баллончиком.