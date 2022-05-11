В Петербурге задержали водителя, напавшего на инспекторов ДПС с газовым баллончиком

Сотрудники петербургской полиции задержали автомобилиста, распылившего газовый баллончик в инспекторов ДПС.

Как сообщили в городском главке МВД, инцидент произошел сегодня около 4 часов ночи рядом с домом №1 по улице Уточкина. Сотрудники дорожной полиции остановили автомобиль «Ниссан» с недействительными номерами. Во время беседы с правоохранителями водитель решил сбежать, распылив в сторону троих полицейских газовый баллончик. Стражи порядка получили химические ожоги глаз.

Водителя задержали и отвезли в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Материалы проверки направят следователям для принятия процессуального решения.

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