СК возбудил дело о покушении на убийство после нападения 16-летней на отца в Волхове

В Ленинградской области следственные органы возбудили уголовное дело против 16-летней девушки, которая расстреляла отца и ударила его ножом.

Как сообщает областное управление СК, девушка стала фигурантом уголовного дела о покушении на убийство по ч.3 ст. 30 п. ч.1 ст. 105 УК РФ.

Инцидент произошел в квартире на улице Кирова в Волхове. Предварительно установлено, что подросток во время конфликта с 42-летним отцом выстрелила ему в голову из травматического пистолета, а после ударила его ножом в спину. Мужчина выжил, сейчас он в больнице.

Девушка задержана. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании ей меры пресечения.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, идет расследование уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Волхове девушка с пистолетом и ножом напала на отца. Мужчина с ранами убежал из дома, а подросток самостоятельно обратилась в полицию. В беседе с правоохранителями она заявила, что не понимает, почему так поступила.