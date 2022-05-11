В Волхове 17-летняя девушка с пистолетом и ножом напала на отца

В Волхове 17-летняя девушка с пистолетом и ножом напала на отца
Подросток выстрелила в отца из травмата и порезала его ножом. Фото: unsplash

В городе Волхов Ленобласти девушка-подросток выстрелила в отца и порезала его ножом, а после сдалась полиции.

Накануне 17-летняя девушка во время конфликта с отцом схватила травматический пистолет и дважды выстрелила в родителя. Затем она вооружилась ножом и нанесла три удара. Мужчина с ранами убежал из дома, а подросток самостоятельно обратилась в полицию. В беседе с правоохранителями она заявила, что не понимает, почему так поступила. Об этом сообщает 78.ru.

Пострадавшего отца вскоре нашли и передали медикам больницы Волхова. Ему диагностировали открытую травму головы, перелом скулы и глазницы, огнестрельную рану лица и порезы на спине.

Все детали произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полуторагодовалый мальчик выжил после падения с четвертого этажа на Народного Ополчения.

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