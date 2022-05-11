Полуторагодовалый мальчик выжил после падения с четвертого этажа на Народного Ополчения

Ребенок выпал из окна на четвертом этаже. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Ребенок выпал из окна на четвертом этаже. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В детскую больницу в Петербурге госпитализировали полуторагодовалого мальчика, выпавшего из окна четвертого этажа.

Как стало известно Gazeta.SPb, ребенок пострадал накануне вечером при падении с четвертого этажа жилого дома на проспекте Народного Ополчения. Малыш выжил, его забрали на скорой в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением ммозга, ушибом грудной клетки и легких, тупой травмой живота. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Прибывшие к месту происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что ребенок проживает в благополучной семье, на учете в ОДН она не состоит.

Информацию о несчастном случае передали в следственный отдел. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что избитый в массовой драке у «Шавермы» на улице Турку умер в больнице.