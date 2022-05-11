Избитый в массовой драке у «Шавермы» на улице Турку умер в больнице

Сотрудники полиции Фрунзенского района разбираются в обстоятельствах массовой драки, после которой скончался мужчина.

Как стало известно Gazeta.SPb, групповая драка произошла поздним вечером мая у кафе «Шаверма», расположенном на улице Турку, 35. После конфликта в больницу госпитализировали 44-летнего избитого мужчину. В медучреждение он попал с клинической смертью, острым инфарктом миокарда и гематомами. Спустя час он скончался.

Прибывшая к месту полиция задержала семерых мужчин в возрасте от 23 до 44 лет. Установлено, что драка произошла после совместного распития алкоголя. Потерпевший был избит руками 32-летнего петербуржца.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что молодого человека изрезали ножом в коммуналке на Демьяна Бедного.