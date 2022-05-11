Молодого человека изрезали ножом в коммуналке на Демьяна Бедного

Молодого человека изрезали ножом в коммуналке на Демьяна Бедного
Инцидент произошел в доме на улице Демьяна Бедного. Фото: google.maps

В Петербурге за покушение на убийство 25-летнего молодого человека задержали его собутыльника.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в службу «112» позвонили с сообщением о ножевом ранении в квартире на улице Демьяна Бедного, 14/3.

К моменту прибытия на место происшествия сотрудников полиции 25-летний пострадавший уже был в больнице. Его на машине отвезли трое товарищей, которые были в квартире в момент происшествия. У него множественные ножевые ранения груди, состояние оценивается как тяжелое.

Полицейские установили, что инцидент произошел во время совместного распития алкоголя. В съемной комнате квартиры находились семеро уроженцев Дагестана. На пострадавшего с ножом напал 27-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Нападавшего задержали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что неизвестный преследовал несовершеннолетнюю от Думской до Стрельны.

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