Молодого человека изрезали ножом в коммуналке на Демьяна Бедного

В Петербурге за покушение на убийство 25-летнего молодого человека задержали его собутыльника.
Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в службу «112» позвонили с сообщением о ножевом ранении в квартире на улице Демьяна Бедного, 14/3.
К моменту прибытия на место происшествия сотрудников полиции 25-летний пострадавший уже был в больнице. Его на машине отвезли трое товарищей, которые были в квартире в момент происшествия. У него множественные ножевые ранения груди, состояние оценивается как тяжелое.
Полицейские установили, что инцидент произошел во время совместного распития алкоголя. В съемной комнате квартиры находились семеро уроженцев Дагестана. На пострадавшего с ножом напал 27-летний мужчина.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Нападавшего задержали.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что неизвестный преследовал несовершеннолетнюю от Думской до Стрельны.