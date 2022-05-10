Неизвестный преследовал несовершеннолетнюю от Думской до Стрельны

Неизвестный мужчина, совершивший развратные действия в отношения несовершеннолетней, преследовал ее от Думской улицы до Стрельны.

В ночь на 9 мая в правоохранительные органы обратился безработный житель Стрельны. Мужчина сообщил, что его несовершеннолетняя племянница подверглась развратным действиям неизвестного, который от Думской улицы вел наблюдение за девушкой вплоть до Стрельны. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам заявителям, в период с 05:30 до 06:20 восьмого мая неизвестный мужчина на автомобиле преследовал несовершеннолетнюю, после чего совершил развратные действия в отношении неё.

В решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый устанавливается.

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