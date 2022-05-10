Хозяйка дома в Ленобласти пришла проведать арендаторов и нашла нарколабораторию

Хозяйка дома в Ленобласти пришла проведать арендаторов и нашла нарколабораторию
Хозяйка дома в Ленобласти пришла проведать арендаторов и нашла нарколабораторию. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В садоводстве Всеволожского района Ленинградской области задержали двух девушек за организацию производства наркотиков.

Выяснилось, что две 21-летние гражданки Республики Казахстан занимались незаконной организацией производства наркотиков. Об этом сообщают Невские Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, еще 8 мая хозяйка дома в Васкелово наведалась к своим арендаторам, чтобы проверить, как у них идут дела. В результате женщина столкнулась с нарколабораторией в одном из помещений. После этого на мсето немедленно были вызваны правоохранительные органы.

Девушек отвезли в отделение, изъяв перед этим почти килограмм мефедрона. В настоящий момент заведено уголовное дело, нарушительницы дожидаются избрания меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что приезжий в Северную столицу молодой человек решил принять участие в необычном пари и пробежаться по машине ДПС.

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