В Петербурге молодой человек из Нальчика пробежался по автомобилю ДПС

В Петербурге молодой человек из Нальчика пробежался по автомобилю ДПС
В Петербурге молодой человек из Нальчика пробежался по автомобилю ДПС. Фото: Pixabay

Приезжий в Санкт-Петербург молодой человек решил принять участие в необычном пари и пробежаться по машине ДПС.

Гость из Нальчика отмечал с друзьями День Победы в кафе на Университетской набережной на Васильевском острове. В результате празднование закончилось задержанием. Об этом сообщается в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте».

А виной всему, как оказалось, было пари. По словам молодого человека, он с друзьями поспорил на 10 тысяч рублей, что сможет пробежаться по припаркованному автомобилю ДПС. Так хулиган был задержан.

Теперь молодому человеку может понадобиться гораздо больше 10 тысяч рублей для оплаты штрафа. В данный момент хулиган задержан на двое суток.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на севере Санкт-Петербурга водитель сбил восьмилетнего на вид ребенка на повороте во двор и даже не поторопился к нему подойти.

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