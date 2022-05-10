В Петербурге молодой человек из Нальчика пробежался по автомобилю ДПС

Приезжий в Санкт-Петербург молодой человек решил принять участие в необычном пари и пробежаться по машине ДПС.

Гость из Нальчика отмечал с друзьями День Победы в кафе на Университетской набережной на Васильевском острове. В результате празднование закончилось задержанием. Об этом сообщается в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте».

А виной всему, как оказалось, было пари. По словам молодого человека, он с друзьями поспорил на 10 тысяч рублей, что сможет пробежаться по припаркованному автомобилю ДПС. Так хулиган был задержан.