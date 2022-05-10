На Хошимина «Шкода» сбила маленького велосипедиста на повороте во двор

На Хошимина "Шкода" сбила маленького велосипедиста на повороте во двор. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

На Хошимина "Шкода" сбила маленького велосипедиста на повороте во двор. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

На севере Санкт-Петербурга водитель сбил ребенка на повороте во двор и даже не поторопился к нему подойти.

Во вторник, 10 мая, водитель «Шкоды Йети» сбил мальчик, предположительно, 8 лет, когда въезжал на внутридворовую территорию. Об этом рассказала «Фонтанка» со ссылкой на очевидца произошедшего.

Как стало известно, инцидент произошел около полудня за магазином «Народный» на улице Хошимина. За рулем автомобиля находился мужчина примерно 55 лет. Отмечается, что он увеличил скорость при въезде на внутридворовую территорию, а в этот момент дорогу пересекал мальчик на велосипеде. В результате ребенок попал под машину.

Очевидец заметил, что после произошедшего водитель вышел из машины, но к пострадавшему ребенку не подошел. Мальчик, вероятно, вызвал скорую самостоятельно. Все детали произошедшего уточняются. На месте работают сотрудники дорожной полиции.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленинградской области пьяный водитель отправил на тот свет 54-летнего велосипедиста. Все произошло на 28 километре магистрали Парголово – Огоньки.