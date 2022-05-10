На трассе Парголово – Огоньки велосипедист попал под колеса пьяного автомобилиста

Известно, что водитель Chevrolet за последние два года ни разу не нарушал ПДД. Все детали происшествия устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 8 мая в Ленинградской области произошло смертельное ДТП, в котором водитель не справился с управлением и съехал в кювет с последующим наездом на частный дом.