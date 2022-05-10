На трассе Парголово – Огоньки велосипедист попал под колеса пьяного автомобилиста

В Ленинградской области пьяный водитель отправил на тот свет 54-летнего велосипедиста.
На 28 километре магистрали Парголово – Огоньки водитель за рублем Chevrolet сбил велосипедиста насмерть. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Предполагается, что владелец автомобиля был пьян и наехал на двигавшегося по обочине мужчину. При этом на пострадавшем не было светоотражающих элементов. От полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия.
Известно, что водитель Chevrolet за последние два года ни разу не нарушал ПДД. Все детали происшествия устанавливаются.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что 8 мая в Ленинградской области произошло смертельное ДТП, в котором водитель не справился с управлением и съехал в кювет с последующим наездом на частный дом.