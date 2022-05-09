В Кикерино произошло смертельное ДТП с наездом на частный дом

В Кикерино произошло смертельное ДТП с наездом на частный дом
В Кикерино произошло смертельное ДТП с наездом на частный дом. Фото: pixabay

В воскресенье, 8 мая, в Ленинградской области произошло смертельное ДТП, в котором водитель не справился с управлением и съехал в кювет с последующим наездом на частный дом.

Инцидент произошел поздно вечером около 23:30 в деревне Кикерино. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как выяснилось, 38-летний мужчина, который ранее уже неоднократно нарушал правила дорожного движения, управляя своим автомобилем «Киа К 5», не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на частный дом. В результате ДТП водитель скончался на месте от полученных травм. Кроме того, в автомобиле находился еще один мужчина 36 лет. В момент аварии он находился на пассажирском сидении. После случившегося он с многочисленными травмами различных частей тела, в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение.

В настоящий момент следователи устанавливает детали дорожно-транспортного происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленинградской области произошло ДТП, в результате которого погиб 23-летний пассажир. Девушка 18 лет, которая находилась на водительском месте выжила.

Кикерино. ленобласть происшествия смертельное ДТП


 

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