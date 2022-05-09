В Ленобласти девушка без водительского удостоверения устроила ДТП

В воскресенье, в Ленинградской области произошло ДТП, в результате которого погиб 23-летний пассажир. Девушка 18 лет, которая находилась на водительском месте выжила.

Все произошло 8 мая около 05:20 на 30 км автодороги «Пикалево — Струги – Колбеки». У 18-летней водительницы автомобиля не было удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как стало известно, девушка, управляя автомобилем «ВАЗ 210740», совершила съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП 23-летний пассажир, от полученных телесных повреждений, скончался на месте происшествия.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Девушку отпустили под обязательство о явке. Детали инцидента устанавливаются.

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