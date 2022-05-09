В Калининском районе мужчине с пистолетом залили глаза перцовым газом

Конфликт мужчин у 7 дома по проспекту Маршала Блюхера в Калининском районе закончился противостоянием перцового газа и пистолета.

Сам заявивший атаковал перцовым газом. В воскресенье, 8 мая, около 11:40 в правоохранительные органы поступило сообщение от 25-летнего гражданина, что в него стреляет неизвестный. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Спустя две минуты на место происшествия прибыла полиция, которая установила, что между заявителем и 39-летним мужчиной возник конфликт на фоне личных неприязненных отношений. В результате 25-летний гражданин применил в отношении оппонента перцовый газ. После этого 39-летний мужчина из своего травматического пистолета произвел выстрел в воздух.

Выстреливший мужчина с химическим ожогом обоих глаз был доставлен в медицинское учреждение, после оказания квалифицированной помощи в удовлетворительном состоянии был отпущен домой.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в воскресенье, 8 мая, с самого утра правоохранительные органы Калининского района занялись расследованием покушения на убийство.