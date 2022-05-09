Ранним утром на Тимуровской улице нашли жителя Новосибирской области с ножевым

Ранним утром на Тимуровской улице нашли жителя Новосибирской области с ножевым. Фото: Baltphoto

Ранним утром на Тимуровской улице нашли жителя Новосибирской области с ножевым. Фото: Baltphoto

В воскресенье, 8 мая, с самого утра правоохранительные органы Калининского района Петербурга занялись расследованием покушения на убийство.

Все произошло на Тимуровской улице, недалеко от дома 14. Около 5:40 из медицинского учреждения в полицию поступило сообщение, что 29-летний мужчина, житель Новосибирской области госпитализирован в тяжелом состоянии с многочисленными повреждениями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, в этот же день, по подозрению в совершении преступления задержали 41-летнего мужчину. Предполагается, что в результате словесного конфликта подозреваемый нанес ножевые ранения потерпевшему.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в парке Красногвардейского района Петербурга заметили пожилого мужчину, распотрошившего еще живую черепаху.