Пожилой петербуржец выпотрошил черепаху в парке Малиновка

В парке Красногвардейского района заметили пожилого мужчину, распотрошившего еще живую черепаху.

Пенсионера заметили на берегу пруда в парке Малиновка. Он сидел на поребрике с ножом в руках и разделывал что-то на кухонной доске. Очевидец рассказал «Мегаполису», что сначала подумал, что мужчина просто режет хлеб. Но приблизив камеру он понял, что пенсионер разрезает ножом черепаху. Ему также показалось, что черепаха еще подавала признаки жизни, но спасать ее, судя по всему, было уже поздно. Кроме того, петербуржец попросту побоялся приблизиться к вооруженному мужчине.

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