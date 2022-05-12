На строительство обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта направят 2,2 млрд рублей

На строительство обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта направят 2,2 млрд рублей
Средства направят на строительство обхода Мурино справа. Фото: pixabay

Ленинградской области одобрили заявку на предоставление второго в 2022 году инфраструктурного кредита.

Как сообщили в областной администрации, Ленобласть получит из федерального бюджета 2,2 миллиарда рублей. Средства направят на строительство в 2024-2025 годах обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта (обход Мурино справа). Проектная документация по части обхода в Ленобласти сейчас проходит Главгосэкспертизу.

Ранее в 2022 году регион получил почти 9 миллиардов рублей в качестве кредитов на этот объект, а также на строительство развязки с Мурманским шоссе в Кудрово и расширение Колтушского шоссе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что новую дорогу от Камышовой до Планерной построят через четыре года. Этот участок образует единую магистраль от Мебельной улицы до Коломяг.

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