Новую дорогу от Камышовой до Планерной построят через четыре года

В Смольном утвердили строительство нового участка Яхтенной улицы.

Как сообщили в городском правительстве, новая дорога будет построена от Камышовой улицы до Планерной. Протяженность нового участка Яхтенной улицы составит 630 метров. Дорога будет иметь четыре полосы, остановки общественного транспорта, тротуары и велодорожки.

В Смольном добавили, что новая дорога позволит разгрузить Камышовую и Планерную улицы, где сейчас скапливаются большие пробки. Также этот участок образует единую магистраль от Мебельной улицы до Коломяг.

Завершение строительства запланировано на 2025-2026 годы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что выбраны земельные участки под строительство метро в Кудрово.