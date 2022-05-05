Выбраны земельные участки под строительство метро в Кудрово

Выбраны земельные участки под строительство метро в Кудрово
Выбраны земельные участки под строительство метро в Кудрово. Фото: ГУП "Петербургский метрополитен"

Ленинградская область определила и зарезервировала землю под строительство метро в Кудрово и электродепо.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области сообщает, что было подписано соответствующее распоряжение о резервировании земель для размещения участка Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо «Правобережное».

Отмечается, что земельные участки общей площадью для строительства около 500 тысяч квадратных метров зарезервированы на три года.

На будущей станции метро предусмотрены два вестибюля, один из них будет совмещён с автовокзалом ТПУ Кудрово, а второй разместится у Мурманского шоссе рядом с ТЦ Мега с подъездом к нему.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 2 мая утром станция метро «Горьковская» была закрыта для пассажиров на вход и выход по техническим причинам.

ГУП "Петербургский метрополитен" кудрово ленобласть метро новости СПб


 

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