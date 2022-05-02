Станция метро «Горьковская» 2 мая прекратила свою работу для пассажиров

Утром станция метро «Горьковская» была закрыта для пассажиров на вход и выход по техническим причинам.
О закрытии станции рассказали «78.ru». Отмечалось, что с 6:10 утра станция «Горьковская» временно перестала работать. Поезда следуют мимо нее без остановки.
Позже «Невские новости» пояснили, что причиной закрытия станции является ежегодный мусульманский праздник Ураза-байрам. Недалеко от станции «Горьковская», действительно, находится Санкт-Петербургская соборная мечеть, недалеко от которой собирается большое количество верующих.
Сам праздник «Ураза-байрам» характеризуется непростым постом незадолго перед самим событием: от восхода и до заката солнца верующим нельзя есть и пить.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в минувшее воскресенье, первого мая, на станции метро «Академическая» пассажир упал на рельсы.