Неосторожный мужчина может заплатить до 5 тысяч за падение на рельсы станции метро «Академическая»

Неосторожный мужчина может заплатить до 5 тысяч за падение на рельсы станции метро "Академическая". Фото: Baltphoto

Неосторожный мужчина может заплатить до 5 тысяч за падение на рельсы станции метро "Академическая". Фото: Baltphoto

В воскресенье, первого мая, на станции метро «Академическая» пассажир упал на рельсы.

Выяснилось, что мужчина оказался на путях по собственной неосторожности. В настоящее время транспортная полиция проводит проверку по факту случившегося. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Рано утром в пикет на станции метро «Академическая» доставили 30-летнего мужчину, упавшего на рельсы по собственной неосторожности. По данному факту решается вопрос о возбуждении административного дела о нарушении требований в области транспортной безопасности. Мужчине может быть назначен штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Комитет по транспорту Санкт-Петербурга рассказал, как будет работать городской метрополитен в День Победы 9 мая. Перевозить пассажиров он будет по графику будней.