Опубликовано расписание работы метро в Петербурге в День Победы

Перевозить пассажиров метро будет по графику будней. Фото: Gazeta.SPb

Перевозить пассажиров метро будет по графику будней. Фото: Gazeta.SPb

Комитет по транспорту Петербурга рассказал, как будет работать городской метрополитен в День Победы 9 мая. Перевозить пассажиров он будет по графику будней.

А центральные станции метро во время проведения массовых мероприятий и на период шествия «Бессмертный полк» будут работать в ограниченном режиме.

Изменения в работе коснутся нескольких станций: «Адмиралтейской», «Маяковской»,«Площади Александра Невского 1» и «Площади Александра Невского 2», вестибюлей станции «Невский проспект» и «Гостиный двор», а также «Горьковской».

Так. например, «Маяковскую» закроют для входа и выхода пассажиров с 14:30 до 15:30.

Вестибюль 2 станции «Невский пр.» (выход на Грибоедова) с 8:30 до 22:00 откроют только на выход. Вестибюль 1 станции «Невский проспект» будет вообще закрыт.

А вестибюль станции «Гостиный двор» будет открыт и на вход, и на выход, но возможны корректировки в зависимости от интенсивности пассажиропотока.

Станция «Горьковская» будет работать только на выход с 20:20 до 21:00.