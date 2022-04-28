В Смольном объяснили, почему запретили первомайское шествие

В Смольном объяснили, почему запретили первомайское шествие
Первомайское шествие в Петербурге. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Первомайское шествие в Петербурге не состоится, потому что его не согласовал Роспотребнадзор в соответствии с постановлением №121. Об этом на пресс-конференции в Доме журналиста заявил заместитель председателя комитета по вопросам законности Игорь Любченко.

По его словам, в то же время праздничные мероприятия в День Победы 9 мая, в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, состоятся, их Роспотребнадзор согласовал.

Принципиальное отличие между шествиями на 1 и 9 мая замглавы комитета не назвал.

Напомним, в Петербурге будут ограничивать движение транспорта из-за репетиций и торжественного парада в честь Дня Победы.

9 мая день победы первомайское шествие Роспотребнадзор


 

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